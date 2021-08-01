Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:40

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi" dedi.

