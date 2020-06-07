Bakan Koca takipçisine yanıt verdi, binlerce kişi paylaştı: Tamamdır Sude Hanım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada paylaştığı bir mesajın atına yapılan yoruma dikkat çeken bir cevap verdi. Bakan Koca'nın verdiği cevabı binlerce kişi paylaştı ve Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı sosyal medya hesabı üzerinden halkı uyaran mesajlar vermeye devam ederken bugün paylaştığı bir mesajında ise takipçisine yanıt verdi.
Bakan Koca'nın mesajının altına 'bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz :(' yazıldı.
Koca, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" diyerek karşılık verdi.
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