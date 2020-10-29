Bakan Koca yüzde 84 artış dedi, Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması geldi

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:09

Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a günlük geliş gidişlerin olduğu illerdeki oranları da vermişti.

Bakan Koca, Bursa'da vaka artışının yüzde 84 seviyesinde olduğunu söylemişti. Koca'nın açıklamasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Canpolat, "Bursa’da en çok artış Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde görülmektedir” dedi. 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna da yanıt veren Canbolat, şöyle dedi:

"Sokağa çıkma yasağı gibi bir kısıtlama söz konusu değil. Ama Bilim Kurulu çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı? Onu buradan bilmemiz veya karar vermemiz de söz konusu değildir. Şu anda planlanan bir sokağa çıkma yasağı yoktur.

Bursa olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir kısıtlama da söz konusu değil. Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bir kısıtlama olacaksa onu Bursa’da da uygularız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki kurullar zaten bütün kararları alıyor. Ekim ayı itibariyle Covid-19 vakaları hızla artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın katkısı ve desteği olmalıdır. Herkesin hassas olmasını istiyoruz"