Bakan Koca'dan 3 parti liderine teşekkür

15 Ocak 2021 Cuma, 14:14

Sağlık Bakanı Koca, dün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, daveti üzerine aşı yaptıran MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener ile aşı olacağını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

Bakan Koca, Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşı programına destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ederek, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.