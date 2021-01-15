Bakan Koca'dan 3 parti liderine teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aşı olacağını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Koca, dün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, daveti üzerine aşı yaptıran MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener ile aşı olacağını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti.
Bakan Koca, Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.
Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, aşı programına destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ederek, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok
Video Haberler
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok