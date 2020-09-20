Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın 'Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim' önerisine cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim' önerisine 1 gün sonra yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 01:30
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın 'Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim' önerisine cevap
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18 Eylül günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüse bağlı ihlalleri önlemek için kendi sosyal medya hesabından öneride bulunmuştu. Yavaş önerisinde, "Pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'ın önerisi:



Bunun üzerine bir gün sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap geldi. Koca kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş'a teşekkür ederek pozitif vakaların HES uygulamasına kayıtlı olduğunu talep eden kurumların ulaşabileceğini belirtti ve ekledi: "Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli."

Fahrettin Koca'nın mesajı:




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