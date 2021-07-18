Bakan Koca'dan Refik Saydam sorusuna yanıt: Aşı enstitüsü kuruldu

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Koronavirüs salgınıyla birlikte 2011 yılında kapatılan ve Türkiye’ye uzun yıllar aşı üretimi konusunda hizmet veren Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, CHP’li milletvekillerinin önergeleriyle yeniden gündeme geldi. Sağlık meslek örgütleri, Hıfzıssıhha’nın yeniden açılması için eylemler yaparken, muhalefet milletvekilleri de konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı. Koca’dan bu önergelere yanıt ise aylar sonra geldi.

Sağlık Bakanı Koca, CHP’nin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün yeniden açılmasına ilişkin verdiği önergelere, “Aşı enstitüsü kuruldu” savunmasını yapı. Koca, Hıfzıssıhha’nın görevlerini 2014’te kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜ- SEB) devraldığını ve bu kapsamda bugün, 7 yerli koronavirüs aşı çalışmasına da destek veren Türkiye Aşı Enstitüsü’nün kurulduğunu söyledi. CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin ise TÜSEB’in, “Hıfzıssıhha gibi çalışamadığını, kendi internet sayfasından da itiraf ettiğini ancak sonradan bu itirafın kaldırıldığını” vurguladı.

Kaldırılan itirafta, “Türkiye’de yeni teknolojiye uygun bir aşı ve serum tesisi kurulması mümkünken, bu yatırım yapılmayıp yerine kısa dönem için daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi; Türkiye’yi aşı üreten bir ülke konumundan, aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

