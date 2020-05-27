Bakan Koca'dan 'sokağa çıkma' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı’nda ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibariyle sona ermesinin ardından uyarılarda bulundu. Koca, “Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı’nda ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibariyle sona ermesinin ardından “kısıtlılarla” ilgili uyarılarda bulundu. Koca’nın uyarıları şöyle:
-GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER.
-SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalktı. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz.
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