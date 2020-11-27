Bakan Koca o illeri uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 08:14
Bakan Koca o illeri uyardı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.  


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler