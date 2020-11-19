Bakan Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin rektörü bakan yardımcılığına getirildi
Yeni hükümet sistemiyle devleti şirket gibi yöneten iktidar, Sağlık Bakanlığı’nda değişikliğe gitti. Erdoğan, Bakan Yardımcısı Muhammet Güven’i görevden aldı. Yerine İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.
Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kısıtlamaların hemen ardından, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin komisyonda görüşmelerinin gerçekleşeceği gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı. Güven’in yerine Bakan Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Bakanlık, salgın sürecinde yaşanan üst düzey görevden alım için resmi bir açıklama yapmadı.
Edinilen bilgiye göre Bakan Koca ve Güven arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Bu anlaşmazlıkların, son dönemde özellikle salgın yönetimi konusunda arttığı öğrenildi. Güven’in, tedbirler konusunda Koca ile tartışma yaşadığı ve bu nedenle daha uyumlu olacak bir ismin getirilmek istendiği kaydedildi. Bunun için de Güven’in yerine Koca’nın kurucusu olduğu Medipol’den bir ismin tercih edildiği aktarıldı.
Ayrıca, salgın yönetiminin başarısızlığını bir kişiye yükleyerek “yeni bir salgın yönetimi yapıyoruz” algısı oluşturulmak istendiği de belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nda pandemi süresince çok sayıda üst düzey görevden alma ve istifa gerçekleşti. İlk görevden alma koronavirüs tanı kitlerine onay yetkisini elinde bulunduran Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı’nda yaşandı.
Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç görevden alındı. Kılıç’ın tanı kitlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle görevden alındığı iddia edildi ancak iddialar yalanlandı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven ise eylül ayında istifa ettiğini duyurdu.
ATAMALARIN ADRESİ
Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş’de (USHAŞ) de Medipol Sağlık Grubu’nda bir dönem yöneticilik yapan Cevat Şengül haziran ayında istifa etmiş, yerine Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Salih Kenan Şahin getirilmişti.
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