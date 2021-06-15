Bakan Kurum açıkladı: Kamu kurumlarında zorunlu hale getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 18:16
Bakan Kurum açıkladı: Kamu kurumlarında zorunlu hale getirildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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