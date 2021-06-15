Bakan Kurum açıkladı: Kamu kurumlarında zorunlu hale getirildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.
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