Bakan Kurum açıkladı: Kamu kurumlarında zorunlu hale getirildi

15 Haziran 2021 Salı, 18:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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