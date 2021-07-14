Bakan Pakdemirli, flamingoların ölüm sebebini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin olarak, "Bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli denize müsilajın temizlenmesi için midye bıraktı. Programda Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili açıklama yaptı.
"SUSUZ KALAN VE UÇAMAYAN YAVRULAR ÖLDÜ"
Bakan Pakdemirli, "Tuz Gölü'deki flamingo ölümleriyle ilgili gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tarz yavrularda ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. 1000 kadar yavru ölümü var gibi gözüküyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması, sudaki konsantrasyonun artmasıyla beraber susuz kalan ve uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor.
TEDBİR ALINDI
Bu konuyla ilgili gerekli tedbirler alındı. Bu konunun, çevredeki kuyularla ve tarımsal sulamayla doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını da ifade etmek isterim. Konu etraflı bir şekilde şu anda hem tarafımızca hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da soruşturuluyor" dedi.
"TÜM ADIMLARI ATIYORUZ"
Bakan Murat Kurum ise, "Türkiye'de 18 tane özel koruma bölgesi var. Bunlardan biri de Tuz Gölü'nde. Gerek endemik türlerin gerek yaban hayatı gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz.
"ÖLÜM HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ"
Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi, bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliğimiz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı" dedi.
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