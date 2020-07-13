Bakan Pekcan duyurdu: Esnaf kredileri yapılandırılacak

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "220 bin esnaf-sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması, 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak. Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz" dedi.





