Bakan Pekcan: Türkiye ve OECD arasında yeni bir dönem başlatıyoruz
OECD İstanbul Merkezi' tanıtım törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla, Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.
Video konferans yöntemiyle katıldığı programda konuşan Pekcan, OECD'nin bu yeni bölgesel merkezi için İstanbul’un seçilmiş olmasını şaşırtıcı bulmadığını belirtti.
Bakan Pekcan, İstanbul'a böylesine kritik bir merkezi kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydederek, "OECD'nin de sıklıkla vurguladığı gibi; pandemi sonrası dünyayı, 'yeniden ve daha iyi inşa etme' vaktidir. Bu çerçevede, OECD'den ve OECD İstanbul Merkezi'nden; ülkemiz, bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyor olacağız. OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla, Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.
"KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Pekcan, Türkiye olarak hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde; bugüne kadar; bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere, her türlü küresel işbirliğinin yapıcı ortağı olduk. Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla; gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla, ülke olarak, bölgesel ve küresel işbirliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. OECD İstanbul Merkezi’nin de; bölgesel ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anlamında; önemli hizmet ve katkılarda bulunmasını umuyoruz. İnanıyoruz ki OECD İstanbul Merkezi, tüm paydaşlarına, ekonomik büyümeyi sağlamanın etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile ilgili aydınlatıcı katkılar sunacaktır" diye konuştu.
"MERKEZE HER YIL 1 MİLYON AVRO KATKI SAĞLAYACAĞIZ"
OECD İstanbul Merkezi'nin kullanımı için İstanbul'un en merkezi konumlarından birisinde ofis tahsis ettiklerini hatırlatan Bakan Pekcan, "Merkez, ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş olacak. Ancak, biz inanıyoruz ki; ortaya çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda bu merkez, daha uzun yıllar boyunca İstanbul’da kalacaktır. Türkiye olarak, merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, her yıl 1 milyon Avro tutarında bir 'gönüllü katkı' sağlayacağız. Merkezin çalışmalarını sorunsuz ve etkin şekilde sürdürmesi için de gerekli tüm desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.
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