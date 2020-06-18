Bakan Selçuk açıkladı! Karneler nasıl alınacak?

18 Haziran 2020 Perşembe, 13:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda koronavirüs salgını sürecinde uzaktan devam eden eğitime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık” diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Okullarda karneler nasıl alınacak?" sorusuna yanıt verirken ilkokul ve ortaokulda karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini duyurdu.

Okulların açılış tarihi için de konuşan Bakan Selçuk, "Biz okulları 3 hafta açsaydık başka problemlerimiz olacaktı ama açmadık. Biz bunu telafi edebiliriz. Okulları açsaydık problemin nasıl yaşanacağını göreceklerdi. Okullar 19 Haziran'a kadar açık olsaydı daha devasa sorunlarımız olacaktı" dedi.

'ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ E-OKUL'DAN ALACAK'

Mili Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerini e-okuldan almalarını istediklerini söyledi. Orta öğretim seviyesinde randevulu olarak, birkaç haftaya yayılarak okullardan karne alabileceklerini kaydetti. Teşekkür ve takdir belgelerinin de randevulu olarak okullardan alınabileceğini dile getirdi.

"TEMMUZ'DA HERKESİN ELİNE ULAŞMIŞ OLACAK"

Selçuk, " Yazın öğrencilerin kullanacağı kitapları pazartesi, salı günü tanıtacağız ve hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız. Temmuz'da herkesin eline ulaşmış olacak" diye konuştu.

TELAFİ DERSLERİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK VAR"

Covid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, Birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Hafta sonu yapılacak LGS sınavına ilişkin de konuşan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

“‘Milli Eğitim Bakanı hastanede sınav yapacakmış, hasta çocuğa sınav yapılır mı?’ diyorlar. Bu geçen yıllarda da vardı. Sınava girmek yasal bir hak. Biz bütün hastaları zorla alıyormuşuz gibi bir şeyden söz ediliyor. Yarın akşam mesai bitimine kadar bir velimiz bu konuyla ilgili bir başvuruda bulunduğunda, ki çok az sayıda, biz tedbir almak zorundayız. Hukuka ve sağlığa uygun olmak koşuluyla biz velilerin istediğini yapmalıyız. Bunun tedbirlerini aldık. Ayrı binalar oluşturduk. Merak etmesinler. Velilerimizden de destek bekliyoruz. Biz sınava girecek çocuğa yeni maske vereceğiz. Arada dışarı çıkan çocuğun maskesini yine değiştireceğiz.”