Bakan Selçuk duyurdu! KPSS tercih tarihleri belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.
Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.
KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.
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