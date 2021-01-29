Bakan Selçuk duyurdu: O ücretler yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 09:36
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