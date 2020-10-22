Bakan Selçuk: Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına yapılacak toplam 63 milyon TL eğitim-öğretim yardımı ödemelerin bugün başladığını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye toplam 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.
2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarların ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim görenler öğrencilerimiz için 2 bin 317 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 TL ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz.
SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" dedi.
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