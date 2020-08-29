Bakan Selçuk, öğretmen maaşlarının yük olduğunu iddia etti

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:05

Katıldığı basın toplantısında eğitim giderleri ve öğretmenlerin maaşlarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, asıl yükün öğretmen maaşlarıyla ilgili olduğunu ifade ederek, "Maaşlardan dolayı yatırıma fırsat kalmıyor" dedi.

Bakan Selçuk, yapğtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımızda büyük bir azalma olmaz."

VİZYONSUZLUK

Selçuk'un açıklamalarını viztonsuzluk ve pervasızlık olarak değerlendiren CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem, "Yandaş müteahhitlere 'yap-işlet/malı götür-devret' projeleriyle milyarlar akıtıp öğretmen maaşlarına laf etmek vizyonsuzluğun ve pervasızlığın daniskasıdır. Cefakar öğretmenlerimizin maaşları hak ettiklerinin çok altında! Onlara laf edeceğinize istaf saltanatına son verin! Ayıp!" dedi.