Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

22 Ocak 2021 Cuma, 11:11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına katıldı.

Okulların açılmasıyla ilgili salgın koşullarının değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım.?" ifadelerini kullandı.



