Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili, "15 Şubat'ta sizi okullara çağırmak istiyoruz" dedi. Selçuk, "Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

DHA
22 Ocak 2021 Cuma, 11:11
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına katıldı. 

Okulların açılmasıyla ilgili salgın koşullarının değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım.?" ifadelerini kullandı.



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