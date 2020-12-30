Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

30 Aralık 2020 Çarşamba, 11:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, eğitim alanındaki Covid-19 tedbirlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

ARA TATİL

Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz. Biz 15 Şubat'a hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime geçebiliriz hazırlığını yaptık. Biz kriz çıksın da sonra buna çözüm bulalım. Bununla uğraşmak istemiyoruz.

‘DİJİTAL KARNE SÖZ KONUSU’

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu bir eşik belirleyip bu noktadan sonra sınav yapabiliriz noktasına gelinmeli. Siz şöyle demiştiniz şimdi böyle diyorsunuz. Salgının bu kadar genişleyeceğini bilmiyorduk ki, bu dinamik bir süreç.

Burada önemli olan şu en kolaya kaçıp, en zor durumdan uzaklaşmamak gerek. En baştan sınavlar olmayacak diyemeyiz, koşullara göre hareket ediyoruz. Çocukların psikolojik durumu çok önemli.

10 günde 3 kanal kurduk, milyonlarca cilt kitap basıp gönderdik. EBA’da dünyada birinci olmamız tesadüf değil.

Kurulan TV kanallarının acemiliği. Oturduk öğrendik. Biz hata yapabiliriz ama bu yol ve yolculuk.

SINAVLAR

Şimdi şöyle bir şey var bizim eğitimde bıraktığımız her şey bir sonraki senenin problemi oluyor. Eksiklerimizi tamamlayarak gitmeliyiz. Öğrencilerimiz sınav olacağı zaman tüm tedbirleri alacağız.

Çarşı pazardan daha kontrollü bir ortam hazırlıyoruz. Temaslı bir öğretmenimiz var bunun gözetmen olması söz konusu değil.

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.



