Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Ziya Selçuk: (Okulların açılması konusunda) Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu.
Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:
53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.
Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.
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