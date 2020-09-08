Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

08 Eylül 2020 Salı, 11:37

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.

Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.

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