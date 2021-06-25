Bakan Soylu, iddiaya göre Korkmaz’ın uçan sarayını seçim döneminde özel taksisi gibi kullanmış

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Uçaktaki koltuklar öylesine lüks ki, kıtalar arası yolculukta kas ve iskelet sistemini yormayacak teknoloji ile donatılmış... Misafir odası, banyosu, barı, mutfağı ile gökyüzünde yedi yıldızlı otellerin konforunu yaşatıyor...

Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı karapara aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçan sarayı idi... Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz’ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda “ünlü” ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında...

Eski Atatürk Havalimanı’ndan denize doğru kalkış yapan bir uçağın sağ camından bakıldığında özel apronu görmek mümkündü... Burası özel jetlerin uçuş ve park alanıydı. Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağı da ‘VIP’ isimlerin uçakları ile burada uçuşa hazır bekletiliyordu. Free shop’u, gümrüğü, yer hizmetleri ile ayrı, özel, butik bir havaalanıydı...

Korkmaz’ın “özel misafirleri” için bu havaalanı gözlerden uzak ve aynı zamanda süper lüks yolculuk için bulunmaz fırsattı... Kuyruk numarası, uçakların plakası gibidir... Bu uçağın hangi güzergâhlara ne sıklıkla uçtuğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (SHGM) kayıtlı... Müdürlükte kayıtlı olması gereken bir liste daha var... o da, özellikle son üç yılda bu uçağın yolcularının kimler olduğu...

Uçak kaptanlarının tuttuğu yolcu defteri dışında SHGM’de kayıt altında olması gereken listede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini görmek sürpriz olmayacak çünkü konuştuğum kaynaklarım Soylu’nun özellikle seçim döneminde Sezgin Baran Korkmaz’ın bu süper lüks uçağını kullandığı yönünde...

Korkmaz’ın Türkiye’deki ünlü yolcu listesi dışında bu uçağın uluslararası seferleri de sorgulanmalıdır... Hangi ülkelere ne sıklıkla gittiği, ne taşıdığı ve kimleri götürdüğü Euro Controll kayıtlarında mevcut...

Atatürk Havalimanı artık sadece kargo ve özel jet uçuşlarına hizmet veriyor... Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağının yolcu listesi de sırları ile işte bu özel havalimanında duruyor...