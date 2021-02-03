Bakan Varank: Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri, AK Parti hükümetleridir

03 Şubat 2021 Çarşamba, 12:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin konuştu.

Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın ilk seri üretim 4. seviye otonom elektrikli otobüsü Atak Electric'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıttığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin asıl gündeminin bu olması lazım. Maalesef bu gündemi, ideolojik kavgalarıyla zehirlemek isteyenler de boş durmuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne kanuna ve Anayasa'ya uygun şekilde gerçekleştirilen bir rektör atamasına verilen tepkinin orantısızlığı günden güne artıyor. İşi maalesef kutsal değerlerimize, kıblemiz Kabe'ye yönelik çirkin saldırılara kadar getirdiler.

Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini, provokasyonlara kapı aralanmasını avucunu kaşıyarak bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler, ideolojik kavgaların arenası değil bilimin ve araştırmanın merkezleridir. Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık.

Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri, AK Parti hükümetleridir. Üniversite yatırımlarından modern yurtlara, kredi ve burslara kadar çok güçlü adımlar attık, atıyoruz. Gençlerimizi, kendi siyasi emellerine dolgu malzemesi olarak görenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Biz buna müsaade edemeyiz. Öğrencileriyle, akademisyenleriyle, yayınlarıyla, araştırma projeleriyle üniversitelerimizi dünyanın en iyileri arasına sokmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."