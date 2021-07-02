Bakan Varank'ın yanına gelen sanayiciye söylediği sözler tepki çekti

02 Temmuz 2021 Cuma, 00:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, yanına gelen ve derdini anlatmaya çalışan sanayiciye söylediği "Ne istiyorsun sadede gel" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaşan DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, "Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca “ne istiyorsun, sadede gel” öyle mi?" dedi.

Kaya'nın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"HAMASİ SLOGANLARINIZIN TAM AKSİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

1-Sayın Varank, aşağıdaki videoda size derdini anlatmaya çalışan Gaziantepli sanayicimize “ne istiyorsun, sadede gel” diyorsunuz. Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez. Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca “ne istiyorsun, sadede gel” öyle mi?

2-Sayın Varank, “sadede gel“ diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz sizin yanlış ekonomi politikalarınıza rağmen yıllık 7 milyar dolar ihracatla bu ülkenin bu kentin ekonomisine değer katıyor.

3- Sayın Varank, hani koro halinde biz “milletimizin emrindeyiz” diyorsunuz ya. Biz sanayicimizle diyaloğunuzda durumun hamasi sloganlarınızın tam aksi olduğunu bir kez daha gördük.

4-Sayın Varank, “sadede gel” diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz batırdığınız ekonomide devletten destek almadan alnının teriyle 7 Milyar dolarlık ihracat destanı yazıyor.

"GAZİANTEPLİ SANAYİCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"



5-Diğer yandan AK Parti Gaziantep milletvekillerinin önünde cereyan eden bu diyaloğa seyirci kalmaları da ayrıca utanç verici. “Bir saniye sayın Bakan, sanayicimize böyle hitap etmemelisiniz” diyemediniz mi?

6-Sayın Varank, daha yeni Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a kibir iması yaparak iftira atmıştınız. Vaziyetiniz ortada; takke düştü kel göründü.

7-Sayın Varank, şimdi sizi derhal kaba ve üstten davrandığınız sanayicimizin şahsında tüm Gaziantepli sanayicilerimizden özür dilemeye davet ediyorum.