Bakan Yardımcısı: 'Kanal müsilajı çözer mi bilmiyorum'
Bakan Yardımcısı, Kanal İstanbul’un müsilajı çözeceği iddiasına ilişkin, “Bilmiyorum. Ben bununla ilgili ahkam kesemem, kimsenin de kesmemesi gerek” dedi.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, önceki gün AKP’li Mustafa Demir başkanlığında toplandı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar sunumunda toplanan müsilajın sonuçlarını paylaştı. Müsilajın yüzde 99’unun su olduğunu tespit ettiklerini aktaran Binpınar, “Dolayısıyla, bunu depo sahasına koyduğunuz zaman da çok hızlı bir şekilde suyu buharlaşıyor. Geri kalan kısmını da incelettik. Tehlikeli bir şey değil, toksik yapısı yok” dedi. Müsilajı kullanmak için yollar aramaya başladıklarını söyleyen Binpınar, “İçeriğinden dolayı yanarak enerji üretmek uygun değil. Tuz içeriği fazla, dolayısıyla, tarımda gübre olarak kullanılması da uygun değil” ifadelerini kullandı. Binpınar, denizin derinlerindeki müsilaja ilişkin de “İlk 10 metrede hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında ilk 20 metrede biraz daha derinlerde var. Ama sonrasında 30 metrede hiçbir şey yok. Yani araya sıkışmış vaziyette” dedi.
‘ONU BAKANA SÖYLEYİN’
Komisyonda Binpınar’a Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kanal İstanbul açıklamaları ve Kanal’ın müsilajı çözeceği iddiası da soruldu. Bunun üzerine müsilajın bir nedeninin durgunluk olduğunu söyleyen Binpınar, “Diyelim ki, yeni bir kanalla burada sirkülasyon daha hızlı artarsa, belki bunlar da olmayacak. Hiçbirini bilmiyorum, bunların hepsinin modellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bununla ilgili ahkam kesemem, kimsenin de kesmemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Bunun üzerine CHP’li Emecan, “Ulaştırma Bakanı’na da söyleyin” tepkisini gösterdi. Binpınar da “Ben onu bilmiyorum” karşılığını verdi. Televizyonda Kanal İstanbul konusunda çok tartışma yapıldığını söyleyen Binpınar, “Kocaman bir profesör diyor ki ‘Kanal açılınca, Marmara ile Karadeniz buluşacak’. Ben dedim ki ‘Ya, sekiz bin senedir zaten buluşuk bunlar’. Dolayısıyla, hocalarımızın da bunu tartışırken çok temelli tartışmaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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