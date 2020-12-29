Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Emekli maaşları erken ödenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasınSosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız” dedi.
Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1’inci günü almakta olanlara bugün, 2’nci ve 3’üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4’üncü ve 5’inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021’de ödeme yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı