Bakana istifa çağrısı: ‘Size hakkımızı helal etmiyoruz’

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi talebine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” açıklamasına tepkiler sürüyor. “Bakan’ı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ailelerinden özür dilemeye ve istifa etmeye çağırıyoruz” diyen tabip odaları ve hekimler, “Bu açıklama, sağlık çalışanlarının hafızasına ve tarihe sorumsuzluk örneği olarak not düşmüştür. Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!” dedi.

‘ÖZÜR DİLESİN’

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Bakan Selçuk’a tekrar hatırlatırız ki kamu-özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında; özellikle acillerde, yoğun bakımlarda, poliklinik ve servislerde, eczanelerde, aile hekimliği merkezlerinde ,112 acil yardım istasyonlarında, halk sağlığı ve ilçe sağlık müdürlükleri ile filyasyon ekiplerinde görev yapan tüm sağlık çalışanları Covid-19 virüsünü, deri koltuklarında ve evlerinde otururken kapmadılar. Salgında en ön saflarda mücadele ettikleri için kaptılar ve hayatlarını kaybettiler. 200 bin sağlık çalışanının hastalandığı ve 395 hekim ve sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşımızın eşinin Bakan’a yazdığı ‘size hakkımızı helal etmiyorum’ cümlesini tekrar hatırlatarak Selçuk’u Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının ailelerinden özür dilemeye ve istifa etmeye çağırıyoruz” dedi.

CHP, MECLİS’E TAŞIDI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye soru önergesi vererek “İşi ve mesleği gereği koronavirüs hastalarına bakan, muayene eden, müdahale eden, temas eden sağlık çalışanlarının buna bağlı olarak koronavirüs hastalığı tanısı almaları ile sağlık çalışanları için koronavirüsün Türkiye’de ivedi meslek hastalığı olarak kabul edilmesi amacıyla somut adım atılacak mıdır. İstifa edecek misiniz” diye sordu.

TABİP ODASI: SORUMSUZLUK

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada ise “Bakan Zehra Zümrük Selçuk’un ‘Evde hastalananlar var, Covid-19’u nasıl meslek hastalığı kabul edelim?’ açıklaması sağlık çalışanlarının hafızasına ve tarihe sorumsuzluk örneği olarak not düşmüştür. Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!” ifadelerine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının Covid-19’u deri koltuklarında ve evlerinde otururken kapmadıklarını vurgulayan Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Salgında en ön saflarda mücadele ettikleri için kaptılar ve hayatlarını kaybettiler” dedi.

