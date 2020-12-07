Bakandan 'Çin'e giden' trenle ilgili yeni açıklama

07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İŞİN ASLI NE?

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı bir trenle Çin'e uğurlanmıştı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Çin'e ihraç ürün taşıyacağı bildirilen 'ilk ihracat treni'nin Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıklamıştı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Çerkezköy’deki BSH firmasının vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan Çerkezköy’deki BSH firmasının vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme istasyonuna getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “Çin’e tren gönderiyoruz” diye tören yaptırılmış, tren Marmaray’dan geçirilmiş, Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar’a getirilmiştir" denilmişti.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni'nin 'yolundan döndüğü' gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik" ifadesine yer verilmiş, trenin, törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilmişti.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından BTS,“Çin’e Giderken Kaybolan ilk İhracat Treni” başlıklı açıklamamız sonrası yaşanan gelişmeler hakkında basın toplantısı yapıyoruz!" diyerek bugün yeni bir basın açıklamasında bulunacaklarını duyurdu.