Bakanın eşi paylaşmıştı, DİMES'ten açıklama geldi

18 Mayıs 2021 Salı, 14:27

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, paylaştığı meyve suyu üzerindeki 'küf' görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yayımlayan meyve suyu üreticisi DİMES firması, ''Tüketici tarafından açılmış ve kesilmiş olan ambalaj durum tespiti için laboratuvarımıza ulaşmıştır. Paketin kesilmiş olmasından ötürü ambalajda bütünlük analizi yapılamamış olmakla birlikte; tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır. Laboratuvardaki ön mikroskop incelemesinde ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu tespit edilmiştir. Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir. Tesisimizdeki üretim sürecimizin bir parçası olarak, tüm üretimlerde şahit ürün numuneleri alınmaktadır. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir'' denildi.

'DOĞAL BİR ÜRÜN OLMASINA İŞARET EDER'

DİMES tarafından yapılan açıklamada,''Meyve suları zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak için sadece pastörize edilir, koruyucu katkı maddesi kullanılmaz. Ambalajın açılması ya da lojistik ve depolama süreçlerinde bir sebeple darbeye maruz kalan ambalajın deforme olması, delik, hasar, sızıntı oluşması nedeniyle içerisine hava yani mikroorganizma girişine sebep olabilir. Böyle bir durumda meyve suyunda bu tür küflerin oluşması ürünün doğal bir ürün olmasına işaret eder. Bu durum meyvelerde kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi meyve suyunda da gözlemlenir'' ifadelerine yer verildi.

'YÜZDE 100 HİJYENİK KOŞULLARDA DOLUM YAPILMAKTADIR'

Açıklamada, ''Uluslararası standartlara sahip üretim tesislerimizde; tüm kalite sistemlerimiz lezzetli, sağlıklı ve kaliteli üretimi sağlamak adına aşamalı kontrol noktalarına sahiptir ve sağlam lezzetli meyveleri hattımızda işlemek adına kurulmuştur. Karton ambalajlarımızın dolum hatları tamamen kapalı hatlardır, el değmeden milimetrik filtrelerden geçerek, yüzde 100 hijyenik koşullarda dolum yapılmaktadır. Ürünler içindeki besini yiyerek küflenmeye sebebiyet verebilecek tüm zararlı mikroorganizmalar ısıl işlem pastörizasyon ile yok edilir. Koruyucu katkısız şekilde raf ömrü boyunca meyve suları bu şekilde tazeliğini korur. Üretim tamamladıktan sonra şahit numunelerimiz steril teste tabi tutulmakta bu bağlamda hatasız şekilde ürünlerin sevkine izin verilmektedir'' denildi.

'AMBALAJI ZARAR GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYINIZ'

''Tüketici şikayetlerini incelediğimizde milyonda 1,1 oranında; sevk sonrası ürünlerimizin ambalajları, lojistik süreçlerde ya da depolama alanlarında hasar alabilmekte ve hava ambalaj içerisine sızabilmektedir'' diye belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Besleyici ve doğal ürünlerde hava ile temas sonucunda basit küf diye tabir edilen küf ve mantar oluşması beklenir. Bu nedenle ambalajlarımızda son kullanma tarihinin ve besin değerlerinin yanı sıra, “Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 2 gün içerisinde tüketilmelidir”, “Ambalajı zarar görmüş, şişmiş ve sızdırmış ürünleri satın almayınız, tüketmeyiniz” ibarelerine yer veriyoruz ve tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz''