Bakan'ın şemsiye tuttuğu cemaat lideri koronavirüse yakalandı

21 Mart 2021 Pazar, 09:18

Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayram koronavirüse yakalandı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Bayram için dua istendi.

İşte o paylaşım:

İÇİŞLERİ BAKANI ŞEMSİYE TUTMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu’yla fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı’daki bir resepsiyonda Hüsnü Bayram’ı “İşte Hüsnü Ağabey burada. Ağabey bize dua et, ağabey dua et. İşte Nur talebeleri, işte devletine hükümetine sahip çıkıyor, tankları durduranlar burada” sözleriyle karşılamıştı.