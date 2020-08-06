Bakanlığa 'evde koronavirüs ilacı' sorusu: Hukuki sorumlusu kim olacak?

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:32

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, Türkiye’de koronavirüs salgınına ilişkin filyasyon yönteminin değişmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İl Sağlık Müdürlükleri'ne gönderilen Filyasyon Uygulamaları Genelgesi, filyasyonda görevlendirilen diş hekimleri açısından sorun ve sorular içermektedir” dedi.

Genelgede hastalara evde ilaç tedavisine başlanacağının yer aldığını aktaran Ataç, “İlacın etkinliği tartışmalarını bir yana bıraksak bile sistemik rahatsızlığı olan vakalarda sadece hasta bildirimine göre ilaç verilmektedir. İlaç etkileşimi sonucu oluşabilecek komplikasyonların ve bunların tıbbi-hukuki sorumlusu kim olacaktır?” diye sordu.

Filyasyon ekiplerinin sayılarının arttırılmasına ilişkin “Vaka artışının bir göstergesi midir?” sorusunu soran Ataç, diş hekimlerinin de bu ekiplerde yer aldığını vurgulayarak, şunları belirtti:

“Diş hekimi olarak istihdam edilmiş olan arkadaşlarımız, sürüntü alma, ilaç verme gibi işlemlerin yanında mesleki tanımları ile bağdaşmayan kayıt yapma- numune taşıma-ilaç temini gibi işlemleri de yapmakta, gece yarılarına kadar çalışmakta, özel aracını ve telefonunu kullanmak durumunda kalmaktadırlar.”

“Filyasyonda ADSM’lerde çalışan diş hekimleri görevlendirildiği için mevcut hasta tedavi yükü filyasyonda görevlendirilmeyen diş hekimlerine kalmakta, özellikle nöbet yükü artmakta, işgücü kaybı ve baştan beri yanlış olan performans sisteminin bile uygulanmaması sonucu ücret kaybı yaşanmaktadır.

Performans sisteminin aksayan yönü pandemi sürecinde daha da derinleşen ekonomik sorunlara neden olmuştur. Bunlara ek olarak meslektaşlarımıza yıllık izin kullanımında da sorun çıkarılmaktadır.”

Ataç, Sağlık Bakanlığı’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Neden filyasyon ekiplerinin sayısı artırılmıştır?

Neden evde ilaca başlanmaktadır?

Neden hastanelerde yer bulunmamakta ve elektif işlemler ertelenmektedir?

Neden görevlendirmeler sağlıkta işgücü görev tanımına göre yapılmamaktadır?

Neden halka doğru bilgilendirme yapılmamakta ve bilgi kirliliğine maruz bırakılmaktadır?