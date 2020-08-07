‘Bakanlığı Medipol mü yönetiyor?’ USHAŞ’a yine medipol’lü atandı

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Türkiye’de koronavirüs salgınının başlamasının ardından maske ihracat izinlerine ilişkin iktidara yakın firmaları kayırdığı ve maske ihtiyacının yoğun olduğu dönemde ihracat yaparak sıkıntıya nedene olduğu iddialarıyla gündeme gelen, yerli koronavirüs tanı kiti alımının fiyatıyla ilgili tartışma konusu olan USHAŞ’ta başkan değişikliği yaşandı. Medipol Sağlık Grubu’nda bir dönem yöneticilik yapan Cevat Şengül, haziran ayında maske ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından ailevi sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmiş, yerine geçici süreyle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin getirilmişti.

Yeni görevlendirmeyle USHAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kenan Şahin oldu. 2009-2019 yılları arasında Pendik Belediye Başkanlığı yapan Şahin, son olarak Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı’nı yürütüyordu.

Atamaların aynı adresten yapılmasına tepki gösteren CHP’li Emir, Medipol Hastanesi ile Medipol Üniversitesi’nin kurucusu olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, bakanlık görevine geldikten sonra “Medipol’le bağım kalmadı” dediğini anımsattı. Emir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tartışmalı şirket USHAŞ’ın başına her defasında Medipol’de görev yapmış birisini getiriyorlar. Bununla da kalmayıp, TÜBİTAK’ın Favipiravir ilacının yerli sentez çalışmalarına da bir şekilde Medipol’ü dahil ettiler. Türkiye’de onlarca başarılı üniversite ve akademisyen varken neden sadece Medipol Üniversitesi? Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği’nde de bazı koordinatörlerin, hatta bakanlık katında da bakanın yakın ekibinde birçok ismin de Medipol Üniversitesi’nden getirildiğini duyuyoruz. Bakan, Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun başına getirdiği Harun Kızılay’ı görevden aldı ve yerine Tolga Tolunay’ı atadı. Bu atama ve görevlendirmeler Bakan Koca’nın Medipol’le ilgili bir türlü koparamadığı bağlarından mı kaynaklanıyor? Bakanlığı Medipol Üniversitesi mi yönetiyor?” Emir, USHAŞ’ın internet sitesinde yeni Başkan Şahin’in özgeçmişinde Medipol Üniversitesi ile ilgili bir bilgiye yer verilmediğine de dikkat çekerek “Siz kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz?” diye tepki gösterdi.