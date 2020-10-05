Bakanlığın 'kadına şiddetle' mücadelesi: Şiddet failinin tahliyesi bildirilecekmiş!
Kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması yönündeki tartışmalar sürerken, Adalet Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni 'önlem' ile kadınlara 'kendinizi koruyun' mesajı verdi. Adalet Bakanlığı'nın kadına karşı şiddeti önleme amacıyla aldığı yeni önleme göre, şiddet faillerinin tahliyesi gerekli tedbirlerin alınması için bildirilecek.
Kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması yönündeki tartışmalar sürerken, Adalet Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni 'önlem' ile kadınlara 'kendinizi koruyun' mesajı verdi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi tedbir ve yeni uygulamaların hayata geçirileceği bildirildi.
Bakanlığın aldığı yeni 'tedbir'ler kapsamında; artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildiriliyor.
Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor.
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