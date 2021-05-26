Bakanlık açıkladı: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını açıkladı. Bakanlık,"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak" açıklaması yaptı.

YILLIK YÜZDE 17,5 FAİZ

Buna göre 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak kredilerde faiz oranı yıllık yüzde 17,5, üst limit 200 bin lira olacak.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere kredi imkanı sağlanacak.

Kredi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

'6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında', kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: