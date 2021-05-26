Bakanlık açıkladı: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi nedeniyle 'KOBİ' olarak tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler için '2021 Nefes Kredisi'nin uygulanacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını açıkladı. Bakanlık,"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak" açıklaması yaptı.
YILLIK YÜZDE 17,5 FAİZ
Buna göre 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak kredilerde faiz oranı yıllık yüzde 17,5, üst limit 200 bin lira olacak.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere kredi imkanı sağlanacak.
Kredi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.
'6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM'
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında', kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün