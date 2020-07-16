Bakanlık katliam ihalelerine devam ediyor: Eskişehir’de 18 geyik ihaleyle vurulacak!

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:58

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendi.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, ihale kapsamında Eskişehir'de 18 kızıl geyik vurulacak.

GEYİKLER İÇİN 513 BİN TL BEDEL BİÇİLDİ

Sivrihisar ilçesi Dumluca avlağında 4 geyik için 118 bin TL, Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü avlağında 3 geyik için 90 bin 500 TL, Mihalıççık Ömerköy avlağında 2 geyik için 69 bin TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar avlağında 2 geyik için 56 bin TL, Merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL, Beylikova ilçesi Sultaniye avlağında 3 geyik için 85 bin 500 TL ve yine merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL muhammen bedel biçildi. Eskişehir bölgesinde 18 kızıl geyik için toplam 513 bin TL muhammen bedel biçilmiş oldu.

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanı bedeli olan 100 TL'yi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletme hesabına yatırmaları gerekiyor.

‘AV TURİZMİ’NE TEPKİLER SÜRÜYOR



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın ‘av turizmi' adı altında vurulmasına izin verilmesine tepkiler sürüyor. Eskişehir'de de hayvan hakları savunucuları ihale ile geyiklerin vurulacak olmasına tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile 2 geyik ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılmış ancak doğa koruma dernekleri ve hayvan hakları savunucuları harekete geçmişti.

İhalenin iptali için açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel olmuştu. Eskişehir'deki hayvan hakları savunucuları da geyiklerin vurulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

TUNCELİ'DEKİ KATLİAM İHALESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 15’inci Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açmış, durum büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “13 Temmuz tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir” açıklaması yapılmıştı.

KIZIL GEYİK

Kızıl geyik, dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biridir. Kızıl geyik Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında Anadolu'da yaşar. Ayrıca Afrika'da da bulunan tek geyik türüdür ve kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunur.