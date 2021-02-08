Bakanlık topu kooperatiflere, kooperatifler de hükümete atıyor: Çiftçiyi duyan yok

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

BDDK verilerine göre, çiftçinin bankalara olan toplam borcu, 2020 Aralık itibarıyla 130 milyar TL’yi aştı. Takipteki kredi miktarı ise, aynı dönem için 5 milyar TL’yi aşıyor.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise yetkili birimlerin “kendi aralarında top çevirdiklerini” ortaya koydu. Pakdemirli, topu Tarım Kredi Kooperatiflerine, kooperatifler de iktidara atıyor.

TOP ÇEVİRİYORLAR

Kasap’ın soru önergesini yanıtlayan Pakdemirli, uzun uzun çiftçiye verilen destekleri anlatırken, çiftçinin biriken borçlarının ne olacağı konusunda hiçbir şey söylemedi. Pakdemirli, bu konuda Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtı paylaşmakla yetindi. Tarım Kredi Koporetifleri ise, borçların yapılandırılması ve ertelenmesi için “yasa veya kararname” gerektiğine dikkat çekiyor. Kooperatiflerin kredi alacaklarının tahsili için yürütülmekte olan icra takiplerinin 31 Mart 2021’e kadar durdurulduğunu belirten genel müdürlük, “Bu tarihe kadar yeni icra işlemi başlatılmayacaktır” dedi. Borçları nedeniyle çiftçilerin traktörleri bile haczedilmişti. Genel Müdürlük bu konuda da, “Hacizli araçların, talep edilmesi halinde yediemin olarak ortaklara teslimi sağlanmaktadır” savunması yaptı.

BANKA SIRRIYMIŞ!

Pakdemirli, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın soru önergesine verdiği yanıtta da Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gelen bilgileri paylaştı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bu yanıtında da sadece ortaklarına/üyelerine kredi kullandırdığını, uygulanan kredi kullanım şartlarının talep edilen kredi limiti, geçmiş ödeme alışkanlıkları, ödeme gücü, tarımsal faliyet türü, ürün çeşiti gibi birçok kriter gözetilerek belirlendiğini bildirdi. Üyelik dışında kefil zorunluluğu, başka üreticinin arazisinin teminat olarak gösterilmesi gibi genel ve sabit bir kredi kullanım şartları bulunmadığını belirten genel müdürlük, “Herhangi bir maddi teminat ve/veya kefalet şartı olmaksızın kredi türlerimiz de bulunmaktadır” dedi. Ziraat Bankası ise yanıtında, kamuya açıklanan bankanın finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler dışında talep edilen detay bilgilerin Bankacılık Yasası’nın “sırların saklanması” başlıklı maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğuna dikkat çekerek ayrıntılı bilgi vermedi. l ANKARA