Bakanlık yalanladı ama... Onlarca kişi otobanda böyle bırakıldı

İçişleri Bakanlığı Afganistan Türkiye'ye kontrolsüz göç akını olduğu iddialarını yalanlasa da çok tartışma yaratacak görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:12
Bakanlık yalanladı ama... Onlarca kişi otobanda böyle bırakıldı
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde Türkiye'ye giriş yaptığı iddialarının "algı çalışması" olduğunu öne sürmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntü, Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göç iddialarını yeniden alevlendirdi.


Niğde – Ankara Otoyolu üzerinde kaydedildiği belirtilen görüntüde, insan kaçakçılarının TIR dorsesinde taşıdıkları onlarca kaçak göçmeni yol kenarında bıraktıkları görülüyor. 

CHP'DEN SOYLU'YA: UYUMA!

Öte yandan iddialarla ilgili CHP'den iktidara çağrı geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter üzerinden "Ülke yolgeçen hanına döndü İçişleri Bakanlığı uyuyor… Suriyeli, Afgan vs. her yerde! Uyuma!" diye seslendi.




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