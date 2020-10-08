Bakanlıkta usulsüzlük: Kaymakam gezdiren personele tazminat
Sayıştay, birçok kamu kurumunda olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da çok sayıda usulsüz işleme imza atıldığını tespit etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs salgını sürecinde sanatçılar başta olmak üzere görev alanının tamamına yakınına yardımda yetersiz kalan bakanlığın paralarının harcandığı yerlerin raporla gözler önüne serildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raproru'na göre, bakanlık personeline hak etmediği halde birçok kez “arazi tazminatı” ödendi. Memurlara ek özel hizmet ödemesini ifade eden arazi tazminatına örnekler veren Sayıştay, “Ören yerinde kaymakam ve eşine eşlik edilmesi, yatırımcı bilgilendirmesi, sanat tarihi müzesi klima arızası kontrolü” gibi işlemler için ödemeler yapıldığını kaydetti.
Bakanlığın yurt dışı teşkilatlarına gönderilen avans ve kredilerin yasal süre içinde geri alınmadığını ve bu işlemin de hatalı olduğunu vurgulayan denetçiler, geri alınamayan avansların toplamının 82 milyon TL olduğunu ifade etti. Sayıştay ayrıca, “Usule aykırı olarak protokol düzenlendiğini ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ödeneğinin bir kısmının bu yolla bir şubesine aktarıldığını” tespit etti.
Salgın hastalık sürecinde sanatçıları sahipsiz bırakan, birçok tiyatronun kapısına kilit vurmasına neden olan bakanlığı paralarının akıbetinin denetimler sonunda ortaya çıktığını belirten CHP’li İlgezdi, “Sayıştay, bakanlığın birçok uygulamasında usulsüzlük tespit etmiştir. Kaymakam gezdiren personele arazi tazminatı verilmesinden, yurt dışına verilen avans ödemelerin geri alınmamasına kadar çok sayıda tespite imza atıldı. Bu raporlar göstermiştir ki harcama tercihleri asla ihtiyaç sahiplerinden yana kullanılmamıştır. İktidara çağrımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi, kültüre ve sanata da kullanılsın” dedi.
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