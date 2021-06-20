Bakü sokaklarında maç öncesi 'Türkiye' sesleri
Türkiye - İsviçre Euro 2020 A Grubu maçına ev sahipliği yapacak Bakü’de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Bakü Olimpiyat Stadı’nda bu akşam TSİ 19.00’da oynanacak Türkiye - İsviçre Euro 2020 A Grubu maçında A Milli Takımı’nı desteklemek için Bakü’de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları Mehter Marşı ile inledi.
Maçın başlamasına saatler kala Bakü’de en işlek caddelerinden biri olan Fevvareler Meydanı’nda Mehter Marşı eşliğinde düzenlenen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Genç oyuncu yaşamını yitirdi
- Salih Günçal, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Binaya saldıran AKP’li yöneticinin yeğeni çıktı