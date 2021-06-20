Fenerbahçeli Szalai, EURO 2020'ye damgasını vurdu

20 Haziran 2021 Pazar, 09:48

Macaristan'ın, EURO 2020'de Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai göstermiş olduğu performansla öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. 23 yaşındaki oyuncu Twitter'da da zirve yaptı.

Attila Szalai'nin Fransa karşısındaki istatistiği şöyle:

- Topla buluşma: 55

- İsabetli pas: 34

- Pas %: 79.1

- İkili mücadele: 3/6

- Uzaklaştırma: 5

- Sahipsiz top kazanma: 3

- Pas arası: 1

- Top kapma: 1

Macar oyuncu, Portekiz maçı sonrası Fransa önünde de coştu.

- Topla buluşma: 66

- Pas %: 77.8

- Sahipsiz top kazanma: 10

- Uzaklaştırma: 3

- İkili mücadele: 2/5

- Top kapma: 2/2