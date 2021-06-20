Fenerbahçeli Szalai, EURO 2020'ye damgasını vurdu
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atila Szalai, Fransa önünde harikalar yarattı.
Macaristan'ın, EURO 2020'de Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai göstermiş olduğu performansla öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. 23 yaşındaki oyuncu Twitter'da da zirve yaptı.
Attila Szalai'nin Fransa karşısındaki istatistiği şöyle:
- Topla buluşma: 55
- İsabetli pas: 34
- Pas %: 79.1
- İkili mücadele: 3/6
- Uzaklaştırma: 5
- Sahipsiz top kazanma: 3
- Pas arası: 1
- Top kapma: 1
Macar oyuncu, Portekiz maçı sonrası Fransa önünde de coştu.
- Topla buluşma: 66
- Pas %: 77.8
- Sahipsiz top kazanma: 10
- Uzaklaştırma: 3
- İkili mücadele: 2/5
- Top kapma: 2/2
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