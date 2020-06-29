Balamir halkı: ‘Deremizi vermeyiz’

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Jandarmadan sonra DSİ İl Müdürlüğü de bölgede denetim yaptı. Balamir HES için imar değişikliğinin Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkması üzerine Ordu Çevre Derneği ile yapılan toplantı esnasında şirketin dere yatağında çalıştığı öğrenilmiş, jandarma çağrılarak çalışma durdurulmuş ve tutanak tutulmuştu.

Yeniden çalışma başlatan şirket bu kez DSİ İl Müdürlüğü’ne şikâyet edildi. Yerinde yapılan denetim sonrası DSİ heyeti incelemesinin sonuç raporunu yetkililere teslim edecek.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak, “Dereye, ormana yapılan müdahaleler doğal dengeyi bozan girişimlerdir. Halk kararlı, derelerine sahip çıkıyor” dedi.