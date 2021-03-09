Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın konutuna, sabaha karşı 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sağay'ın il dışında bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almazken, saldırganlar ise motosikletle olay yerinden kaçtı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın konutuna, sabaha karşı 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sağay'ın il dışında bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almazken, saldırganlar ise motosikletle olay yerinden kaçtı.
Olay, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmanın önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, konuta pompalı tüfeklerle 7 kez ateş açtı. silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar apartmanın duvarları ile Sağay'ın oturduğu dairenin camlarına isabet etti. Sağay'ın Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarını takibe alarak; tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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