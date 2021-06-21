Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:24

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathaneleri’nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi.

Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.