Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

İHA
21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:24
Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathaneleri’nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi.

Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı. 


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