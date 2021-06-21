Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathaneleri’nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi.
Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.
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