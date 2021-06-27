Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 25 Haziran'da kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir'in Altınoluk Mahallesi'ndeki evinden yürüyüşe çıkmak için ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salim Erdinç'in cansız bedeni, Buzlukaya mevkisinde bir avcı tarafından bulundu.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye ilk olarak AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı. Ekipler tarafından Erdinç'e yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Erdinç'in eve geri dönmemesi üzerine çevrede arama yapan yakınları, sonuç alamayınca jandarmadan yardım istemiş, ormanlık arazide kaybolduğu ihtimali üzerinde durulan 85 yaşındaki adamın bulunması için Balıkesir Valiliğince bölgeye AFAD ekibi sevk edilmişti. İzmir'den AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü 6 kişi ve arama köpeği de çalışmalara katılmıştı.
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