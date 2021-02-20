Balıkesir'de maden mühendisi kadına dehşeti yaşatan patronu tutuklandı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 13:55

Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan Tosun ve patronu Fatih Uygun Arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fatih Uygun., Canan Tosun'u önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan Tosun, hastaneden darp raporu aldı.

"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ BANA YUMRUK ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan Tosun, "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi. Canan Tosun'un avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

DARP EDEN PATRON TUTUKLANDI

Canan Tosun, Fatih Uygun'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Uygun savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Canan Tosun, yeniden şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına alınan Fatih Uygun adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.