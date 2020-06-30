Balina köpek balıkları hakkında dikkat çeken araştırma: Bütün vücudu dişlerle kaplı

30 Haziran 2020 Salı, 15:24

Köpek balıkları ailesinin en büyük gövdeye sahip olan üyesi ve aynı zamanda denizlerin en büyük balıkları olan balina köpek balıklarının boyları 10 metreye kadar ulaşmasına rağmen bu tür, insanlar için zararsızdır.

Balina köpek balıkları hakkında yapılan yeni çalışma, denizlerin en büyük balığının gözlerinin dişlerle kaplı olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, balina köpek balıklarının bulunan dişlerin teknik olarak ‘dermal dişler’ olduğunu açıkladılar.

Dermal dişler olarak isimlendirilen bu dişler, aslında balıkların pullarına çok benzeyen bir yapıya sahip. Hatta bilim insanlarına göre balina köpek balıklarının, kaba, zımpara benzeri derileri de aslında dermal dişlerden oluşuyor.

Köpek balıklarının derilerinde de bulunan dermal dişler, sudaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Dermal dişlerin ortaya çıkardığı etki sayesinde köpek balıkları, suda son derece hızlı bir şekilde yüzebiliyorlar.

Bütün vücutlarında dermal dişler olmasına rağmen balina köpek balıklarının göz kürelerinde, hatta direkt göz bebeklerinde dermal dişler bulunması oldukça şaşırtıcı. Keşfi gerçekleştiren Japonya’daki Okinawa Churashima Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, bu yapının omurgalılarda daha önce bilinmeyen bir göz koruma mekanizması olduğunu açıkladılar.

"DERMAL DİŞLER AŞINMA DİRENCİ SAĞLIYOR"

Bilim insanları, balina köpek balıklarının göz kürelerinde bulunan dermal dişlerin, köpek balıklarının derisinde bulunan dermal dişlerden farklı olduğunu da söylediler. Göz kürelerinde bulunan dermal dişler, esas olarak aşınma direncini sağlıyor.

Bilim insanlarına göre balina köpek balıklarının göz kapağı bulunmuyor. Bununla birlikte gözlerinin üzerinde bulunan dermal dişler, göz küresinin göz yuvasına çekilmesini ve dişler aracılığı ile koruma altına alınabilmesini sağlıyor.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yeni keşfedilen bu yapının büyük olasılıkla sadece balina köpek balıklarına özgü olduğunu düşünüyorlar. Yine de bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var.

Kaynak: Web Tekno