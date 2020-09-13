Balkan Şampiyonası'nda atletlerden 40 madalya!

13 Eylül 2020 Pazar, 21:05

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 50’nci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası sona erdi. Bu hafta sonu İstanbul Bağlarbaşı’ndaki Ekrem Koçak Pisti’nde yapılan organizasyonda milli takım 40 madalya kazandı.

İstanbul’daki Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 23 madalya kazanan Türkiye U20 Milli Takımı, ikinci günde 17 madalyaya daha ulaştı. Dün 1500 metre mücadelesini kazanan Devrim Kazan, bugün de 3000 metre yarışını galip bitirerek organizasyondan iki şampiyonlukla ayrıldı. Bu yıl hiç yarış kaybetmeyen 18 yaşındaki mesafeci, finişte bu daldaki en iyi ikinci derecesini (8:16.14) yaptı. Yaırşta ikinci sırayı ise Ömer Amaçtan elde etti.

3000 metrede olduğu gibi erkekler 110 metre engelli ve 3000 metre engellide de Türk atletler sıralamada ilk ikide yer aldı. Serhat Bulut, salondan sonra açıkta da Balkan U20 şampiyonu oldu. Bulut, 14.05’lik PB derecesiye ipi göğüsledi. Tibet Sancak ise 14.19 koşarak ikinci sırayı aldı. 3000 metre engellide ise İbrahim Karateker birinci, Tayyip Arslan ikinci oldu.

Türkiye’nin duble yaptığı bir başka branş da kadınlar gülle atmaydı. Pınar Akyol, bu yılki en iyi ikinci derecesi olan 15.74 ile unvanını korurken, Büşra Hatun Ekinci de 13.31 ile gümüş madalya kazandı.

5000 metre kadınlarda Tuğçe Özkan, 17:23.41’lik dereceyle altın madalya kazanırken, 100 metre engellide Yaren Yıldırım en iyi derecesini 14.03’e indirerek gümüş madalyaya uzandı. Uzun atlama kadınlarda Gizem Akgöz 5.99 ile gümüş, üç adımda ise Onur Çaparoğlu 15.47 ile bronz madalya alırken, personal best (PB) yapan atletler arasında yer aldılar.

Heptatlonda Zeynep Çaylak 4133 puanla Balkan üçüncülüğünü alırken, 200 metre erkeklerde Türkiye şampiyonu Oğuz Uyar, 21.56 koşarak üçüncü oldu. Sırıkla atlamada da Yunus Emre Kızıl bronz madalyaya ulaştı.

4×400 kadınlarda milli takım, Ukrayna ve Hırvatistan’ın ardından üçüncülüğü alırken, erkeklerde Hırvatistan birinci, Türkiye ikinci, Romanya da üçüncü oldu.

42 branşta madalya dağıtılan şampiyonanın bitiminde Türkiye 14 altın, 17 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sırayı aldı.Fenerbahçe, ENKA, İstanbul BBSK, Beşiktaş ve Galatasaraylı atletler başarıda büyük rol oynadı.

MADALYA SIRALAMASI

Türkiye 14 altın, 17 gümül, 9 bronz

Ukrayna 10 altın, 4 gümüş, 3 bronz

Hırvatistan 6 altın, 6 gümüş, 1 bronz

Sırbistan 5 altın, 2 gümüş, 10 bronz

Romanya 2 altın, 9 gümüş, 9 bronz