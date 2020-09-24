Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı
İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Demir korkulukların vücudunun çeşitli yerlerine saplandığı yaşlı adam itfaiye ekiplerinin demir korkuluğu kesmesinin ardından adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücuduna saplanan demirin hastanede operasyon ile çıkarılacağı öğrenildi.
Olay Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde sabah saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filiz Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dairenin balkonundan aşağı düştü. Aşağı düşen yaşlı adama binaya ait demir korkuluklar saplandı. Bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın vücuduna saplanan demir korkulukları demir kesme makası ile kesti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralı adama müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam vücuduna saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücuduna saplanan demirin hastanede operasyon ile çıkarılacağı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA SARSINTI GEÇİRDİ
Olayın yaşandığı binanın hemen karşısında oturan Beyler Mutlu isimli bir kişi de, "Biz torununun sesine uyandık. Bu kendimi atacağım diyordu, çıktık balkona kendini atmış. Kendisi yaşlıydı, 84 yaşlarında. Herhangi bir hastalığı yoktu. Eşini kaybettikten sonra biraz sarsıntı geçirdi, ondan olmuş olabilir. Evde tek yaşıyordu ama herhalde yanında gelini ile oğlu vardı bilmiyorum" dedi.
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