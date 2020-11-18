Balotelli İngiltere'ye dönüyor
İngiltere Championship'te mücadele eden Barnsley kulübü, Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Barnsley, Mario Balotelli ile ilgileniyor.
İtalyan oyuncu, 2019-20 sezonunda Seria A'da Brescia takımında forma giymiş ancak takımın küme düşmesiyle İtalya macerası son bulmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Brescia'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve yaz dönemindeki antremanları kaçırmıştı. Bonservisi elinde olan Balotelli, şua anda İtalya Seri D Ligi'nde bulunan Franciacorta takımıyla idmanlarına devam ediyor.
Sky Sports'un haberine göre, Balotelli'nin temsilcileri Barnsley kulübünün asbaşkanları olan Chien Lee and Paul Conway ile iletişim halindeler. Ancak görüşmeler henüz net bir karara bağlanmadı.
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