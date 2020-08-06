Balyoz kumpası mağduru Tuğamiral Ercan Kireçtepe'ye yeni görev

06 Ağustos 2020 Perşembe, 09:30

YAŞ toplantısında belirlenen TSK atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Ataması yapılan general ve amiral sayısı Kara Kuvvetleri’nde 74, Deniz Kuvvetleri’nde 36, Hava Kuvvetleri’nde de 17 oldu.

YAŞ’ta orgenerallik rütbesine terfi eden Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak, yurtiçindeki terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra, Suriye ve Kuzey Irak’taki harekâtların sevk ve idare edildiği 2. Ordu’nun başına getirildi. Gürak, Libya ile Türkiye arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık işbirliği mutabakatı çerçevesinde bir süredir Libya’da görev yapıyordu. Gürak, Libya’dayken Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na vekaleten getirilen Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bu görevine devam edeceği öğrenildi.

SAT KOMUTANLIĞINA ATANDI

1996 yılındaki Kardak çıkarmasında Yunan bayrağını kayalıklardan indiren SAT tim üyelerinden, kumpas davası mağduru Tuğamiral Ercan Kireçtepe Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’na atandı. Balyoz davası mağdurlarından Tuğamiral Hasan Özyurt ise Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı oldu.